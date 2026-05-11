Outbound: Der gemütlichste Roadtrip des Jahres startet jetzt im Xbox Game Pass

Der neue Cozy-Roadtrip Outbound ist ab sofort für PC, Xbox Series X/S und im Game Pass verfügbar.

Der Launch-Trailer zu Outbound markiert den offiziellen Start des gemütlichen Roadtrip-Abenteuers, das ab sofort auf PC via Steam und Epic Games Store sowie auf Xbox Series X/S verfügbar ist.

Das Spiel setzt auf eine entspannte Erkundung einer farbenfrohen, utopischen Welt, in der Spieler ihren eigenen individuell anpassbaren Elektro-Camper steuern und ein Leben auf der Straße aufbauen. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich auf mehreren Plattformen, während PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 am 14. Mai folgen.

Im Mittelpunkt steht ein frei gestaltbarer Van-Roadtrip, bei dem sich Reisen, Aufbau und Überleben miteinander verbinden. Spieler können ihren Camper modular erweitern, Arbeitsbereiche integrieren oder zusätzlichen Stauraum und sogar ein zweites Stockwerk hinzufügen.

Auch das Ressourcenmanagement spielt eine zentrale Rolle. Energie muss sorgfältig verwaltet werden, während der Camper vollständig autark betrieben wird. Gleichzeitig ermöglicht das System einen nachhaltigen Lebensstil mit mobilen Gärten, gesammelten Wildpflanzen und selbst zubereiteten Mahlzeiten.

Die Spielwelt selbst besteht aus verschiedenen Biomen, die mit Geheimnissen, versteckten Orten und Erkundungsmöglichkeiten gefüllt sind. Zusätzlich kann eine tierische Begleitung adoptiert werden, die den Roadtrip begleitet.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Koop-Modus: Bis zu vier Spieler können gemeinsam unterwegs sein, Aufgaben teilen und die Reise kooperativ erleben.

Zum Launch wird Outbound zudem mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 10 Prozent angeboten, der in den ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung verfügbar ist.