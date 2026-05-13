Outbound: Entschuldigung nach Kritik am Umgang mit Steam-Reviews

Nach dem Launch von Outbound ist das Entwicklerstudio Square Glade Games wegen seines Umgangs mit negativen Steam-Reviews in die Kritik geraten und hat sich inzwischen öffentlich entschuldigt. Die Situation entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer breiteren Kontroverse in der Community.

Auslöser war eine Antwort des Studios auf eine negative Nutzerbewertung, in der ein Spieler die Spielmechaniken als „unglaublich oberflächlich“ bezeichnete und den Preis kritisierte. Das Studio zeigte zunächst Verständnis, schlug jedoch vor, bei einer Rückerstattung die Bewertung zu überarbeiten oder zu entfernen.

Diese Formulierung stieß auf deutliche Ablehnung. Spieler warfen den Entwicklern vor, gezielt Einfluss auf die Bewertungsquote nehmen zu wollen. In der Folge verwiesen weitere negative Rezensionen explizit auf den Vorfall, was den Effekt zusätzlich verstärkte.

Square Glade Games reagierte darauf mit einer öffentlichen Entschuldigung und räumte Fehler in der Kommunikation ein. Man habe die Situation nach dem Launch unterschätzt und unter dem Eindruck der ersten 24 Stunden emotional gehandelt.

Zugleich stellte das Studio klar, künftig keine Spieler mehr dazu aufzufordern, negative Bewertungen zu ändern oder zu löschen. Entsprechende Kommentare wurden bereits entfernt. Stattdessen wolle man das Feedback akzeptieren und zur Verbesserung des Spiels nutzen.

Outbound ist ein Cozy-Exploration-Spiel, in dem Spieler einen Camper ausbauen und in einer offenen Welt Ressourcen sammeln. Der Titel erschien am 11. Mai für PC und Xbox, inklusive Game Pass, und soll am 14. Mai auch für PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht werden.

Aktuell liegt die Bewertung auf Metacritic bei 64 Punkten, während die Nutzerrezensionen auf Steam weiterhin als „größtenteils positiv“ geführt werden – allerdings mit spürbaren Auswirkungen durch die jüngste Kontroverse.