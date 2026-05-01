Outbound: Erscheint früher auf Xbox und PC – Release kurzfristig vorgezogen

Outbound erscheint früher auf Xbox und PC, während PlayStation und Switch am 14. Mai folgen.

Für Outbound wurde der Veröffentlichungstermin kurzfristig angepasst, sodass das Spiel auf Xbox und PC früher als ursprünglich geplant erscheint.

Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem Start von Subnautica 2 am 14. Mai.