Outbound: Erscheint früher auf Xbox und PC – Release kurzfristig vorgezogen

Für Outbound wurde der Veröffentlichungstermin kurzfristig angepasst, sodass das Spiel auf Xbox und PC früher als ursprünglich geplant erscheint.
Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem Start von Subnautica 2 am 14. Mai.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
11. Mai auf Xbox und PC, 3 Tage später auf allen anderen Plattformen verfügbar, sollte einige freuen.
Sehr geil, danke für die Info. Werde ich wohl vorbestellen. Die Demo hat so viel Spaß gemacht. Ziemlich cozy und chillig das Spiel🙂