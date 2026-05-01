Outbound: Erscheint früher auf Xbox und PC – Release kurzfristig vorgezogen

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Image: Square Glade Games

Outbound erscheint früher auf Xbox und PC, während PlayStation und Switch am 14. Mai folgen.

Für Outbound wurde der Veröffentlichungstermin kurzfristig angepasst, sodass das Spiel auf Xbox und PC früher als ursprünglich geplant erscheint.

Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem Start von Subnautica 2 am 14. Mai.

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2 Kommentare Added

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  1. Katanameister 412660 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 01.05.2026 - 17:41 Uhr

    11. Mai auf Xbox und PC, 3 Tage später auf allen anderen Plattformen verfügbar, sollte einige freuen.

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  2. Robilein 1258970 XP Xboxdynasty Legend Platin | 01.05.2026 - 18:27 Uhr

    Sehr geil, danke für die Info. Werde ich wohl vorbestellen. Die Demo hat so viel Spaß gemacht. Ziemlich cozy und chillig das Spiel🙂

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