Outbound: Fishing Update bringt neues System für Angeln und Camper-Van-Builds

Das Cozy-Abenteuer Outbound hat sein erstes großes Content-Update erhalten. Die Entwickler Square Glade Games und Silver Lining Interactive haben das sogenannte Fishing Update ab sofort für alle Plattformen veröffentlicht.

Das kostenlose Update erweitert das Spiel um ein komplett neues Angel-System, das tief in die bestehenden Gameplay-Mechaniken integriert ist. Spieler können nun verschiedene Angelruten herstellen, neue Fischarten in unterschiedlichen Biomen entdecken und ihre mobilen Camper-Vans weiter individualisieren.

Neben dem neuen System bringt das Update zusätzliche Bau- und Anpassungsoptionen für den Ausbau des eigenen Fahrzeugs. Dadurch soll die kreative Freiheit im Spiel weiter ausgebaut werden.

Laut Entwickler markiert das Update einen wichtigen Meilenstein für das Spiel, das seit seinem Launch eine große Spielerbasis aufgebaut hat. Innerhalb weniger Wochen konnte Outbound bereits mehrere hunderttausend Spieler anziehen und sich im Cozy-Gaming-Genre etablieren.

Mit dem Fishing Update erhält das Spiel nun eine zusätzliche Spielschicht, die stärker auf Entspannung und Exploration setzt und den entspannten Charakter des Titels weiter unterstreicht.