Outbound: Gemütliches Survival-Abenteuer erscheint im zweiten Quartal 2026

Packt die Taschen und folgt dem Horizont: Entwickler Square Glade Games und Publisher Silver Lining Interactive geben bekannt, dass Outbound, das gemütliche Survival-Abenteuer („Cozyvival“) mit Camping-Van, im zweiten Quartal 2026 sowohl für Nintendo Switch als auch Nintendo Switch 2 erscheint, sowie für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC auf Steam und im Epic Games Store.

In Outbound ist Freiheit das einzige Ziel. Jetzt, da es für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint, die viele kreative und gemütliche Spiele beheimaten, ist Outbound bereit, seinen Platz unter den Größen des Genres einzunehmen. Egal, ob gemütlich auf dem Sofa oder bei einem Abenteuer in der realen Welt – dank der Vielseitigkeit der Nintendo Switch können Spieler ihre Welt und ihre Geschichte überallhin mitnehmen.

Freiheit, Freundschaft und die offene Straße

Outbound lädt Spieler dazu ein, sich vom Lärm abzuschotten und wieder auf das Wesentliche zu besinnen: Kreativität, Gemeinschaft und die stille Freude am Entdecken. Ob sie sich einen gemütlichen Rückzugsort im Wald schaffen oder Sonnenuntergänge in der Wüste verfolgen – jeder Weg erzählt ihre Geschichte.

Baut euren Traum-Van: Entwerft, erweitert und dekoriert euer Zuhause auf Rädern mit modularen Systemen und kreativen Anpassungswerkzeugen.

Nutzt die Kraft der Natur: Nutzt Sonnen-, Wind- und Wasserenergie, um überall unabhängig zu sein.

Lebt nachhaltig: Baut Getreide an, sammelt Zutaten und kocht gesunde Mahlzeiten, um in der Wildnis zu überleben.

Erkundet gemeinsam: Begebt euch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop-Modus auf eine entspannte Reise durch die offene Welt oder wandert allein in eurem eigenen Tempo.

: Begebt euch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop-Modus auf eine entspannte Reise durch die offene Welt oder wandert allein in eurem eigenen Tempo. Handwerk und Innovation: Erforscht, verfeinert und baut fortschrittliche Arbeitsstationen, um Werkzeuge, Technologien und Annehmlichkeiten für ein Leben abseits der Zivilisation zu schaffen.

Outbound erscheint im zweiten Quartal 2026 digital für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC auf Steam und im Epic Games Store. Spieler können das Spiel bereits auf ihre Wunschliste setzen.