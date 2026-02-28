Outbound: Neuer Einblick ins mobile Off-Grid-Survival-Spiel

Square Glade Games gibt kompakten Einblick in Outbound und sein mobiles Off‑Grid‑Survival.

Square Glade Games stellt im neuen Entwickler‑Video Outbound vor, das offene Survival‑Crafting‑Spiel, das die Macher als Cozyvival‑Erlebnis beschreiben.

Der Titel erscheint für PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch und kombiniert entspanntes Erkunden mit klassischen Survival‑Mechaniken.

Im Mittelpunkt steht ein mobiles Zuhause, das sich nachhaltig betreiben lässt. Spieler bauen Werkstationen und Energiequellen, nutzen Sonne, Wind oder Wasser, erweitern und individualisieren ihr Fahrzeug, pflanzen eigene Feldfrüchte an und erkunden die farbenfrohe Welt allein oder mit bis zu vier Spielern.