Outbound: Open-World-Spiel gibt Einblicke in den Koop-Modus

Silver Lining Interactive und Square Glade Games haben auf der Future Games Showcase einen neuen Multiplayer-Trailer für Outbound vorgestellt.
Das energiegeladene Video zum kommenden Open-World-Titel gibt Einblicke in den Koop-Modus-Spaß. Spieler können ihre nomadische Reise am 23. April 2026 beginnen. Die digitale Fassung kostet 24,99 €.
Der neu veröffentlichte Trailer bietet einen umfassenden Einblick in den Kern von Outbound und hebt dessen Koop-Modus für vier Spieler hervor.
Spieler sind dazu eingeladen, gemeinsam aus einer mobilen Basis heraus zu leben, zu bauen und zu erkunden. Egal, ob sie lieber nach Ressourcen suchen oder den Van dekorieren möchten – alle Reisenden können Outbound jetzt auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 auf ihre Wunschliste setzen!
Den Trailer gibt es hier zu sehen:
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Idee ansich finde ich klasse, wenn ich mir den Trailer anschaue, geht die Lust jedoch rapide runter. Was ein schreckliches Artdesign und leider fehlt da jede Spur von „Spannung“. Wenn das lediglich „Road-Spiel“ ist, wo man kleine Rätsel löst, die Fahrbahn freiräumt und seltsame Gebäude baut… dann ne…
Der Stil gefällt mir auch rein gar nicht, wäre selbst im Koop nichts für mich.
Ich fühle mich bestätigt. Es kommt vielleicht ein Mal im Jahr ein gutes Spiel raus. Der Rest ist dann sowas wie dieses hier.