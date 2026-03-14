Outbound: Open-World-Spiel gibt Einblicke in den Koop-Modus

Das Open-World Camper Adventure Outbound kommt am 23. April 2026 für PC und Konsolen.

Silver Lining Interactive und Square Glade Games haben auf der Future Games Showcase einen neuen Multiplayer-Trailer für Outbound vorgestellt.

Das energiegeladene Video zum kommenden Open-World-Titel gibt Einblicke in den Koop-Modus-Spaß. Spieler können ihre nomadische Reise am 23. April 2026 beginnen. Die digitale Fassung kostet 24,99 €.

Der neu veröffentlichte Trailer bietet einen umfassenden Einblick in den Kern von Outbound und hebt dessen Koop-Modus für vier Spieler hervor.

Spieler sind dazu eingeladen, gemeinsam aus einer mobilen Basis heraus zu leben, zu bauen und zu erkunden. Egal, ob sie lieber nach Ressourcen suchen oder den Van dekorieren möchten – alle Reisenden können Outbound jetzt auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 auf ihre Wunschliste setzen!

Den Trailer gibt es hier zu sehen: