Outbound: Spiel um mehrere Wochen verschoben

Outbound wurde kurzfristig auf den 14. Mai verschoben. Grund ist ein technisches Problem, das laut Entwicklerteam die Spielqualität und Plattform-Verfügbarkeit zum Launch beeinträchtigt hätte.
Als Dank für das Warten wird die kostenlose Demo bis zum 12. Mai verlängert. So soll weiterhin Zeit bleiben, das Spiel vor dem neuen Release ausführlich zu testen.
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Gibt Schlimmeres, die paar Wochen sind zu verschmerzen.