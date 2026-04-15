Outbound: Spiel um mehrere Wochen verschoben

Outbound verschiebt seinen Release auf den 14. Mai und verlängert die Demo als Ausgleich für die Community.

Outbound wurde kurzfristig auf den 14. Mai verschoben. Grund ist ein technisches Problem, das laut Entwicklerteam die Spielqualität und Plattform-Verfügbarkeit zum Launch beeinträchtigt hätte.

Als Dank für das Warten wird die kostenlose Demo bis zum 12. Mai verlängert. So soll weiterhin Zeit bleiben, das Spiel vor dem neuen Release ausführlich zu testen.