Outbound: Um diese Uhrzeit beginnt heute die Reise auf Xbox und im Game Pass

Nach mehreren Verschiebungen erscheint Outbound heute offiziell für Xbox sowie direkt im Xbox Game Pass. Entwickler Square Glade Games hat jetzt die genaue Uhrzeit für den Start des Open-World-Erkundungsspiels bekannt gegeben.
Auf Xbox, Steam und im Epic Games Store wird Outbound heute um 16:00 Uhr freigeschaltet. Spieler brechen dabei mit ihrem Bulli in die offene Spielwelt auf und erkunden die Umgebung.
Auf Nintendo Switch 1|2 sowie auf PlayStation erfolgt der Release ebenfalls um 16:00 Uhr, allerdings erst am Donnerstag, den 14. Mai 2026.
🚨LAUNCH TIMEZONES ALERT 🚨
We’ve prepared a little handy map for you to check when you can expect Outbound in your regions!! ^^ Will you play at launch? 😀 pic.twitter.com/ZJOZnR0P7b
— Outbound 🚐 Coming May 11 to PC & Xbox! (@OutboundTheGame) May 8, 2026
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann werd ich da heute Abend mal reinschauen.
Auf diese Info habe ich gewartet, danke🙏
Is ja recht früh am Tag, ma sehen ob ik heute dazu Zeit finde ✌🏻 danke für die Info
Wünsche allen viel Spaß, ich werde passen.
Hoffentlich ist das kein Elektrobulli. Der Feuerwachturm erinnert mich ein bisschen an Firewatch. Und die Grafik – hmm, naja, knallbunt irgendwie und nicht so dolle. Aber mal abwarten. Anschauen werde ich es mir mal.
Es gibt ja schon eine Demo dazu. Die gibt einen super Vorgeschmack auf das Spiel.