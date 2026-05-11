Outbound: Um diese Uhrzeit beginnt heute die Reise auf Xbox und im Game Pass

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Image: Square Glade Games

Outbound erscheint heute auf Xbox und im Xbox Game Pass und kann um diese Uhrzeit gespielt werden.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint Outbound heute offiziell für Xbox sowie direkt im Xbox Game Pass. Entwickler Square Glade Games hat jetzt die genaue Uhrzeit für den Start des Open-World-Erkundungsspiels bekannt gegeben.

Auf Xbox, Steam und im Epic Games Store wird Outbound heute um 16:00 Uhr freigeschaltet. Spieler brechen dabei mit ihrem Bulli in die offene Spielwelt auf und erkunden die Umgebung.

Auf Nintendo Switch 1|2 sowie auf PlayStation erfolgt der Release ebenfalls um 16:00 Uhr, allerdings erst am Donnerstag, den 14. Mai 2026.

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6 Kommentare Added

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  3. Rotten 121725 XP Man-at-Arms Bronze | 11.05.2026 - 13:27 Uhr

    Is ja recht früh am Tag, ma sehen ob ik heute dazu Zeit finde ✌🏻 danke für die Info

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  5. Kenty 255290 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.05.2026 - 13:35 Uhr

    Hoffentlich ist das kein Elektrobulli. Der Feuerwachturm erinnert mich ein bisschen an Firewatch. Und die Grafik – hmm, naja, knallbunt irgendwie und nicht so dolle. Aber mal abwarten. Anschauen werde ich es mir mal.

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    • Robilein 1264530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.05.2026 - 13:37 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Es gibt ja schon eine Demo dazu. Die gibt einen super Vorgeschmack auf das Spiel.

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