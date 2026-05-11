Outbound: Um diese Uhrzeit beginnt heute die Reise auf Xbox und im Game Pass

Outbound erscheint heute auf Xbox und im Xbox Game Pass und kann um diese Uhrzeit gespielt werden.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint Outbound heute offiziell für Xbox sowie direkt im Xbox Game Pass. Entwickler Square Glade Games hat jetzt die genaue Uhrzeit für den Start des Open-World-Erkundungsspiels bekannt gegeben.

Auf Xbox, Steam und im Epic Games Store wird Outbound heute um 16:00 Uhr freigeschaltet. Spieler brechen dabei mit ihrem Bulli in die offene Spielwelt auf und erkunden die Umgebung.

Auf Nintendo Switch 1|2 sowie auf PlayStation erfolgt der Release ebenfalls um 16:00 Uhr, allerdings erst am Donnerstag, den 14. Mai 2026.

🚨LAUNCH TIMEZONES ALERT 🚨 We’ve prepared a little handy map for you to check when you can expect Outbound in your regions!! ^^ Will you play at launch? 😀 pic.twitter.com/ZJOZnR0P7b — Outbound 🚐 Coming May 11 to PC & Xbox! (@OutboundTheGame) May 8, 2026