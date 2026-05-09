Outbound: Videos zeigen überraschend entspanntes Survival-Gameplay

Outbound zeigt erste 25 Minuten und neue Gameplay-Szenen auf Xbox Series X.

Neue Gameplay-Videos zu Outbound geben einen ausführlichen Einblick in das kommende Survival-Spiel und zeigen sowohl die ersten 25 Minuten als auch weitere Spielszenen von der Xbox Series X.

Das erste Video konzentriert sich auf den frühen Spielverlauf und vermittelt einen Eindruck vom Einstieg, der überraschend entspannt gestaltet ist und stärker auf Erkundung und Aufbau als auf klassische Survival-Hektik setzt.

Im zweiten Video werden zusätzliche Spielszenen aus der Xbox Series X-Version gezeigt, die weitere Aspekte der Spielwelt, Mechaniken und die visuelle Umsetzung auf Konsole beleuchten.