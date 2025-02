Outbound: Wohnmobil wird zum Haus der Träume

In Outbound verwandeln Spieler ihr altes Wohnmobil in das Heim ihrer Träume.

Beim ID at Xbox Showcase zeigte Square Glade Games einen Gameplay-Trailer zu Outbound, einem Open-World-Erkundungsspiel, in dem ihr allein oder mit Freunden aus einem leeren Wohnmobil das Haus eurer Träume verwandelt

Baut und erkundet in eurem eigenen Tempo. Plündert Materialien, bastelt und baut in und auf eurem Fahrzeug mit modularen Teilen. Macht Fortschritte in der Technologie und nutzt Energie effizient, um euer Haus mit Strom zu versorgen, während ihr euren Spielstil an neue Landschaften und veränderte Umweltbedingungen anpasst.

Outbound erscheint im Jahr 2026 für die Xbox Serie X|S.