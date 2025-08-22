Outbound: Xbox-Release im ersten Halbjahr 2026

Outbound wurde für Xbox Series X|S für das erste Halbjahr 2026 datiert und präsentiert sich in einem neuen Trailer.

Packt eure Koffer, startet den Motor und macht euch bereit für ein Leben abseits der Zivilisation. Der Publisher Silver Lining Interactive und der Entwickler Square Glade Games haben bestätigt, dass Outbound, der „gemütliche“ virtuelle Roadtrip mit Wohnmobilen, in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und PlayStation 5 erscheinen wird.

Die Nachricht wurde während der Xbox at gamescom Live-Übertragung bekannt gegeben, wo ein brandneuer Gameplay-Trailer vorgestellt wurde, der ein sonnenverwöhntes neues Biom namens „The Coast“ enthüllte, das Spieler dazu einlädt, ihre Camper direkt am Sandstrand zu parken und sich ihren perfekten Rückzugsort an der Küste zu bauen.

Besucher der gamescom können schon vorab Platz hinter dem Steuer nehmen, denn Outbound ist jetzt am Indie Arena Booth in Halle 10.2 spielbar, wo das Team die Spieler mit einigen Outbound-Goodies wie Postkarten mit den ikonischen Aussichten des Spiels und exklusiven Ansteckern begrüßen wird.