Outbreak: Shades of Horror: Koop-Survival-Horror erscheint 2026 für Xbox Series X|S

Dead Drop Studios hat offiziell Outbreak: Shades of Horror angekündigt – ein Koop-Survival-Horror-Spiel, das 2026 für Xbox Series X|S erscheint.
Die Spieler kämpfen sich durch die verlassene Stadt Cypress Ridge, in der eine Zombie-Apokalypse kurz davorsteht, die Menschheit auszulöschen. Entwickelt mit der Unreal Engine 5.6, verspricht das Spiel eine beeindruckende technische Umsetzung mit realistischen Metahuman-Charakteren, Raytracing, dynamischer Beleuchtung und flüssigen 60+ FPS.
Neben der Hauptkampagne warten zahlreiche Spielmodi, Karten, Waffen, Charaktere und Kostüme, sowie saisonale Events und Crossover-Inhalte.
Das erste große Crossover-Event ist Dinobreak – eine Hommage an Dead Drop Studios’ frühere Titel, die klassischen Survival-Horror mit Dino-Action kombinieren. Im Dinobreak Raid Mode treffen Spieler auf gewaltige Urzeitgegner, verdienen Crossover-Tickets und schalten exklusive Dinobreak-Cosmetics frei.
Dead Drop Studios verspricht weitere Crossover-Events mit frischen Missionen, Belohnungen und Überraschungen, um sowohl neue als auch langjährige Fans zu begeistern.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh ja. Nice. Schaut nicht schlecht aus. Koop ist immer gut
Bin auf die ersten Trailer gespannt, Bilder reichen mir nit 😅✌🏻 danke für die Info
gibt es eigentlich irgendjemanden, der diese outbreak-spiele spielt? der store ist voll davon, alle haben nur wenige bewertungen, keine besser als mittelmaß.
Ich hab mal einer der ersten Titel für 5€ im Sale gekauft. Mittlerweile gibts die Spiele praktisch nur noch in diversen Bundles, alle teuer, alle das Gleiche.
Wenn du auf die alten Resi Teile stehst inkl. Tanksteuerung und nix gegen low budget Animationen, Grafik und Story hast kannst für 5€ mal ein Titel mitnehmen. Die Spiele sin meist extrem kurz! Darum wohl die Bundles. Alle anderen würden wohl von Scam sprechen, da die Vorschaubilder auf hochglanz getrimmt sind. Die Spiele in den Bundles und die Bundles selbst zwar andere Namen tragen, aber immer das selbe sind. Auch die regulären Preisstufen der Bundles sind gewürfelt.
Nie, nie und gar nie die geforderten Preise von 40-80€ zahlen. Wenn du Bock auf Tank Survival hast gibts mit AA Titeln wie Tormented Souls bessere Alternativen.
Nachtrag: Mein Teil den ich kaufte, heißt last hope, geht nur ca. 60 min, kannst aber binnen der Zeit alle Achievments holen, in dem du kurz vor Schluss speicherst und nach beenden wieder den Spielstand mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad lädst. In der definitive Edition ist gar die xbox one und series Version dabei, also gibts in 2h 2000 Gamerscore, falls relevant. Regulärpreis 20-25 € – nicht dafür bezahlen!
Stimmt, gab ja eine Demo dazu, die Jacke haben sie ja voll von Claire aus RE 2 Remake kopiert, ob Capcom hier bald aktiv wird 🤔 ?
OK Koop geht immer