Outbreak: Shades of Horror: Koop-Survival-Horror erscheint 2026 für Xbox Series X|S

Outbreak: Shades of Horror ist ein Koop-Survival-Horror-Spiel, das 2026 für Xbox Series X|S erscheint.

Dead Drop Studios hat offiziell Outbreak: Shades of Horror angekündigt – ein Koop-Survival-Horror-Spiel, das 2026 für Xbox Series X|S erscheint.

Die Spieler kämpfen sich durch die verlassene Stadt Cypress Ridge, in der eine Zombie-Apokalypse kurz davorsteht, die Menschheit auszulöschen. Entwickelt mit der Unreal Engine 5.6, verspricht das Spiel eine beeindruckende technische Umsetzung mit realistischen Metahuman-Charakteren, Raytracing, dynamischer Beleuchtung und flüssigen 60+ FPS.

Neben der Hauptkampagne warten zahlreiche Spielmodi, Karten, Waffen, Charaktere und Kostüme, sowie saisonale Events und Crossover-Inhalte.

Das erste große Crossover-Event ist Dinobreak – eine Hommage an Dead Drop Studios’ frühere Titel, die klassischen Survival-Horror mit Dino-Action kombinieren. Im Dinobreak Raid Mode treffen Spieler auf gewaltige Urzeitgegner, verdienen Crossover-Tickets und schalten exklusive Dinobreak-Cosmetics frei.

Dead Drop Studios verspricht weitere Crossover-Events mit frischen Missionen, Belohnungen und Überraschungen, um sowohl neue als auch langjährige Fans zu begeistern.