Outbreak: Shades of Horror: Survival‑Albtraum startet auf Xbox Series X|S

25 Autor: , in News / Outbreak: Shades of Horror
Image: Dead Drop Studios LLC

Neuer Outbreak‑Titel Outbreak Shades of Horror bringt Raytracing, Koop‑Horror und laufende Events zum Launch!

Outbreak: Shades of Horror feiert seinen offiziellen Launch auf Xbox Series X|S sowie weiteren Plattformen und erweitert die Indie‑Survival‑Horror‑Reihe um ein neues Kapitel.

Der Titel setzt auf klassische Horror‑Atmosphäre, kombiniert mit moderner Technik wie fortgeschrittenem Raytracing und umfangreichen Grafikoptionen, die das Erlebnis deutlich aufwerten.

Spieler können das Abenteuer sowohl alleine als auch im Online‑Koop bestreiten, was den Überlebenskampf gegen die Bedrohungen der Outbreak‑Welt noch intensiver macht.

Zusätzlich verspricht der Entwickler eine kontinuierliche Versorgung mit Events, Content‑Drops und weiteren Updates, die das Spiel langfristig erweitern sollen.

  1. de Maja 314975 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.12.2025 - 16:04 Uhr

    Oh man, ich dachte die Zombie Schwemme ist langsam mal vorbei.

