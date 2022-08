Outbreak: Shades of Horror: Teaser fordert dazu auf die Xbox Demo zu spielen

Ein neuer Teaser zum Survival-Horror-Spiel Outbreak: Shades of Horror feiert die Veröffentlichung der Demo für die Xbox Series X|S.

Der Trailer soll eine gewisse Atmosphäre erzeugen und euch schon ein mal darauf einstellen, was euch in der Demo erwartet. Zu sehen ist die Stadt Cypress Ridge, die aufgrund eines Virusausbruchs ins Chaos gestürzt wurde. Ihr seid in diesem Spiel jedoch keineswegs ein Held, auf der Suche nach der Lösung oder dem Ursprung der Pandemie. Euer einziges Ziel ist es zu überleben.

Während ihr euch durch die Welt kämpft, müsst ihr Rätsel lösen und Materialien sammeln. Jedes Rätsel könnte einen neuen Weg eröffnen, der euch entweder weiter bringt oder die Untoten davon abhält euch zu verfolgen. Bei der Erkundung könntet ihr auch auf Notizen anderer Überlebender stoßen oder wichtige Hinweise wie Passwörter finden. Versucht mit allen Mitteln zu überleben!

In früheren Adaptionen der Outbreak-Reihe hat das Studio Dead Drop Studios mehrere verschiedene Techniken und Stile ausprobiert, beispielsweise reine 2D-Grafik oder feste Kamerawinkel. Im neuen Teil der Reihe wurde Geld aus einer Crowd-Funding-Kampagne genutzt, um alle Ideen zusammenzuführen und das Endprodukt auf das nächste Level zu befördern.

Outbreak: Shades of Horror ist eine moderne Adaption klassischer Horror-Shooter. Ihr könnt in diesem Spiel zwischen verschiedenen Kameraperspektiven wählen. Je nachdem womit ihr euch am wohlsten, oder am wenigsten wohlfühlt, könnt ihr zwischen einer First-Person-, einer Third-Person-Perspektive oder den klassischen fixierten Kamerawinkeln wählen. Zudem könnt ihr aus einer großen Auswahl alltäglicher Überlebender wählen, mit wem ihr der verseuchten Stadt entkommen wollt, alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern.

Zusammengefasst bedeutet das, verbesserte Steuerung, immersive Grafik und moderne Gameplay-Mechaniken, verbunden mit der Horror-Atmosphäre der späten 90er und frühen 2000er Jahre.

Hier geht es zum kostenlosen Download von der Einzelspieler Outbreak: Shades of Horror spielbaren Demo im Xbox-Store.