Outcast: A New Beginning: Trailer erkundet die Welt von Adelpha

Macht euch bereit für eine Reise nach Adelpha im neuen Pre Order-Trailer zu Outcast: A New Beginning.

Der neueste Trailer zu Outcast: A New Beginning lädt euch dazu ein, den Planeten zu erkunden und in das Leben seiner Bewohner, der Talaner, und ihrer fesselnden Kultur einzutauchen. Dieses friedliche und charmante Volk sieht sich nun einer ernsten Bedrohung durch rücksichtslose Invasoren gegenüber. Werdet ihr euch an die Spitze ihres Widerstandskampfes stellen?

Die digitale Vorbestellung für Outcast: A New Beginning ist ab sofort möglich! Wagt den Sprung durch das Portal nach Adelpha und genießt einen Vorbesteller-Rabatt von 17% auf PC bzw. 15% auf PlayStation und Xbox, wenn ihr euch das Spiel vor der Veröffentlichung am 15. März sichert.