Outer Wilds: Echoes of the Eye DLC schickt Spieler in den Weltraum

Mit Echoes of the Eye ist jetzt ein neuer DLC für das Action-Adventure Outer Wilds auf Xbox-Konsolen erschienen.

Als frischer Rekrut eines neuen Raumfahrtprogramms macht ihr euch im neuen DLC Echoes of the Eye auf, das Sonnensystem zu erkunden und den dunkelsten Geheimnissen in Outer Wilds auf den Grund zu gehen.

Der kostenpflichtige DLC ist im Microsoft Store zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Dazu gibt es auch für 39,99 Euro die Outer Wilds: Archaeologist Edition, die sowohl das Hauptspiel als auch den neuen Echoes of the Eye-DLC enthält.

Schaut euch zur Veröffentlichung von Echoes of the Eye hier den Launch-Trailer und einige Screenshots an: