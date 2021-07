Mit Outer Wilds: Echoes of the Eye gibt es ab 28. September noch mehr in der strategischen Simulation zu erforschen.

Ein Satellitenfoto, das sich nicht erklären lässt und ein neues Museumsexponat, das zu einer letzten Reise in die Wildnis anspornt, sind die Dinge, die euch in Outer Wilds: Echoes of the Eye Neues erforschen lassen.

Zieht die Fäden und lüftet das letzte Geheimnis des Sonnensystems, oder lasst besser manches Wissen im Dunkeln, wenn Echoes of the Eye am 28. September 2021 für Xbox veröffentlicht wird.

Outer Wilds: Echoes of the Eye – Reveal Trailer