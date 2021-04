Outer Wilds: Unbekannter Echoes of the Eye-DLC entdeckt

Autor:, in / Outer Wilds

Zum Adventure Outer Wilds wurde für die Steam-Version mit Echoes of the Eye möglicherweise ein neuer DLC entdeckt.

Das Raumfahrtprogramm in Outer Wilds wird offenbar um ein neues Abenteuer erweitert.

In der Steam-Datenbank wurde jetzt ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung „Echoes of the Eye“ für das Adventure des Entwicklers Mobius Digital gefunden.

Zwar fehlt in der entsprechenden Spalte für die Art des Inhalts die Kennzeichnung für einen DLC, es könnte sich dennoch um einen zusätzlichen DLC handeln, der dann auch für die Xbox-Version erscheint.