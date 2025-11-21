Outlaws + Handful of Missions: Remaster: Western-Shooter ballert wieder rum

Nightdive Studios bringt den Western-Shooter Outlaws + Handful of Missions: Remaster für PC und Konsolen raus.

Nightdive Studios – Entwickler von Remaster-Videospielen und Tochtergesellschaft von Atari – hat in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games Outlaws + Handful of Missions: Remaster herausgebracht.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster ist eine originalgetreue Modernisierung des klassischen Western-Ego-Shooters Outlaws von LucasArts aus dem Jahr 1997, komplett mit der Erweiterung Handful of Missions aus dem Jahr 1998.

Das Spiel ist ab sofort für Windows-PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch erhältlich.

LucasArts‘ Outlaws kam 1997 für Windows-PCs raus und wurde von Kritikern gelobt und von Fans des FPS-Genres geliebt, weil es eine spannende Story, einen coolen Soundtrack und Schießereien hatte, die von den großen Western unserer Zeit inspiriert waren.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster wurde vom Team von Nightdive Studios mit der proprietären KEX-Engine komplett überarbeitet und bringt die Action mit Schusswaffen und das legendäre Wildwest-Abenteuer mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 120 FPS in einem reichhaltigen Paket auf moderne Plattformen.

Sowohl Anfänger als auch erfahrene Cowboys und Cowgirls werden mit Outlaws + Handful of Missions: Remaster jede Menge Spaß haben – dank verbessertem Gameplay, hochauflösenden Texturen, neu gezeichneten Grafiken, verbesserter Darstellung und Unterstützung für Konsolen-Gamepads mit plattformspezifischen Funktionen.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster bietet außerdem Crossplay-Multiplayer mit vier Spielmodi.

„Es war mir eine Freude, mit Lucasfilm Games an so tollen Projekten zusammenzuarbeiten. Zuerst STAR WARS: Dark Forces Remaster, jetzt Outlaws + Handful of Missions Remaster“, sagte Stephen Kick, Leiter von Nightdive Studio. „Das ursprüngliche Outlaws hat das Wildwest-Genre in Videospielen mitgeprägt und gilt als eines der kultigsten Ego-Shooter-Spiele des 20. Jahrhunderts. Es ist daher eine echte Ehre, es einer neuen Generation von Spielern vorzustellen.“

Macht euch bereit für das Gute, das Schlechte und das noch Schlechtere. An einem dunklen Tag wurde das ruhige Leben des ehemaligen Marshalls James Anderson mit seiner Frau und seiner Tochter von einem schick gekleideten Landbaron zerstört, der seine Farm plattmachen wollte, um Platz für eine Eisenbahnstrecke zu schaffen.

Jetzt ist Anderson von Rache getrieben, die er mit einer Salve von Schüssen ausüben wird. Als ehemaliger Marshall steht ihr einer Horde widerspenstiger, bewaffneter Gesetzloser gegenüber und müsst euch durch eine von Gier getriebene, verworrene Handlung schießen.

Bewaffnet euch mit den für diese Aufgabe am besten geeigneten Waffen und eurem Verstand, um die Rechnung zu begleichen.