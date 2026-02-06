Outpath: Aufbau‑Abenteuer startet im Februar auf Switch, PS5 und Xbox

Das Aufbau‑ und Ressourcen‑Abenteuer Outpath feiert am 19. Februar 2026 seinen globalen Release auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die digitale Version kann bereits jetzt auf allen Plattformen vorgemerkt werden.

Outpath kombiniert Crafting, Insel‑Management und Automation zu einem Gameplay‑Loop, der euch stetig wachsen lässt. Ihr startet klein, sammelt Ressourcen und baut eure Basis Schritt für Schritt aus. Mit neuen Werkzeugen, Produktionsketten und Inseln erweitert ihr euer Gebiet und entscheidet selbst, ob ihr alles manuell erledigt oder vollautomatisierte Systeme aufbaut.

Wichtige Features von Outpath

Crafting, Sammeln und Ressourcen‑Management für den Aufbau eurer eigenen Basis

Erweiterung eures Territoriums durch den Kauf zusätzlicher Inseln

Vollautomatisierte Produktionssysteme oder manuelles Spielen – ihr bestimmt den Stil

Optionale Idle‑/Clicker‑Mechaniken für entspanntes Vorankommen

Mit seinem Mix aus Erkundung, Aufbau und Automation bietet Outpath ein zugängliches, aber tiefes Spielerlebnis – perfekt für alle, die gerne wachsen, optimieren und ihr eigenes kleines Inselreich erschaffen.