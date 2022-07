Outriders Worldslayer: Explosiver Launch-Trailer veröffentlicht

Square Enix freut sich anzukündigen, dass Outriders Worldslayer, eine massive Weiterentwicklung von Outriders, ab sofort erhältlich ist.

Der SciFi-Shooter wurde von People Can Fly, dem Studio hinter Gears of War: Judgment und BULLETSTORM, sowie von Square Enix External Studios, den kreativen Köpfen hinter SLEEPING DOGS und JUST CAUSE entwickelt.

Der Launch-Trailer von Outriders Worldslayer ist hier zu sehen:

Outriders Worldslayer ist ein actiongeladener RPG-Shooter für 1-3 Spieler, angesiedelt in einem düsteren Sci-Fi-Universum. Entweder erstellen Gamer ihren Outrider aus einer von vier mächtigen Klassen und starten mit der ursprünglichen Outriders-Kampagne oder sie nutzen den brandneuen Stufe-30-Boost, um mit einem voll ausgerüsteten Outrider direkt in die Worldslayer-Kampagne einzusteigen und den vielfältigen sowie tödlichen Planeten Enoch zu erkunden.

In Worldslayer treten die Spieler im letzten Überlebenskampf der Menschheit gegen die tödlichste Veränderte an, der sie je begegnet sind – Ereshkigal. Nach dem Sieg können sie sich im brandneuen Endgame, der Prüfung von Tarya Gratar, noch größeren Schrecken stellen. Es gilt, bis zu 40 Apokalypsenränge zu meistern, um die bestmögliche Ausrüstung zu erhalten.

Outriders Worldslayer kombiniert aufregende Feuergefechte mit brachialen Kräften und bietet ein Arsenal von immer ausgefallener werdenden sowie anpassbaren Waffen und Ausrüstungssets. Zu den neuen Features zählen der brandneue Pax-Skilltree und das Ascension-Aufstiegssystem, die dem ohnehin sehr offenen und freien Klassenanpassungssystem in Outriders Worldslayer hinzugefügt wurden. So haben Spieler die Möglichkeit, auf ihre eigene Art zu spielen und den perfekten Outrider zu erschaffen.

„In Outriders Worldslayer erweitern wir die besten Komponenten von Outriders und machen sie größer, besser und schneller, wobei es für die Spieler*innen mehr zu tun gibt“, so Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios. „Die Spieler*innen haben noch nie so intensive Shooter-Action in Kombination mit diesem Grad an individuellen Anpassungsmöglichkeiten erlebt. Outriders Worldslayer gibt ihnen die Freiheit, auf ihre Art zu spielen, und aufregenden sowie ausgefallenen Loot zu erbeuten. Wir sind wirklich stolz auf die Arbeit, die unsere talentierten Teams bei People Can Fly und Square Enix in diese neue Evolution von Outriders investiert haben, und freuen uns schon darauf, was die Zukunft für das Outriders-Franchise bereithält.“

Outriders Worldslayer ist ab sofort auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Epic Games Store sowie Windows Store, Google Stadia und Nvidia GeForce Now verfügbar. Wer das Hauptspiel bereits besitzt, kann das digitale Worldslayer-Upgrade kaufen, um auf den Worldslayer-Inhalt zuzugreifen.