Outriders Worldslayer: Zusammenfassung der Geschichte

Outriders Worldslayer ist ein actiongeladener RPG-Shooter für 1-3 Spieler und Spielerinnen, angesiedelt in einem düsteren Sci-Fi-Universum. Entweder erstellen Gamer ihren Outrider aus einer von vier mächtigen Klassen und starten mit der ursprünglichen Outriders-Kampagne oder sie nutzen den brandneuen Stufe-30-Boost, um mit einem voll ausgerüsteten Outrider direkt in die Worldslayer-Kampagne einzusteigen und den tödlichen Planeten Enoch zu erkunden.

Square Enix hat jetzt noch einmal in einem Video die Geschichte für euch zusammengefasst:

Outriders Worldslayer Gameplay aus der Story könnt ihr euch hier anschauen:

Outriders Worldslayer erscheint am 30. Juni 2022 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Epic Games Store sowie Windows Store, Google Stadia und Nvidia GeForce Now. Wer Outriders bereits besitzt, kann das digitale Worldslayer-Upgrade kaufen.