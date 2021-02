Outriders: Anstehender Broadcast legt Fokus auf Demo-Inhalt

Autor:, in / Outriders

Square Enix kündigt heute einen neuen Outriders Broadcast an. Fokus ist diesmal der Inhalt der Demo zum Spiel.

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass die fünfte Folge des Outriders Broadcast am 24. Februar ausgestrahlt wird. Die neueste Episode bietet einen tieferen Einblick in die Demo des RPG-Shooters.

Der Sci-Fi-Shooter von People Can Fly erscheint am 1. April 2021 und bietet spektakuläres Shooter-Gameplay mit frei kombinierbaren Waffen und Kräften, welche die Spieler auf dem virtuellen Schlachtfeld in gottgleiche Helden verwandeln.

Der Trailer für Broadcast #5 ist hier zu sehen:

https://youtu.be/4W_YAzW_-eE

Die neueste Outriders Broadcast-Episode gibt einen Ausblick auf die Inhalte, die die umfangreiche Demo ab dem 25. Februar bieten wird. Spieler können das gesamte erste Kapitel der Outriders-Kampagne erleben und ihren Fortschritt übertragen, wenn sie die Vollversion erwerben.

Die fünfe Folge des Outriders Broadcast wird am Mittwoch, den 24. Februar um 18:00 Uhr online gestreamt: www.twitch.tv/squareenix