Outriders: Darum gibt es so viele Zwischensequenzen

Habt ihr euch beim Spielen der ausführlichen Demo von Outriders gewundert, warum es so viele kleine Zwischensequenzen gibt?

Piotr Nowakowski, der Lead Designer des Spiels hat in einem Interview Licht in die Sache gebracht.

Der Hauptgrund liegt darin, dass der Shooter auf Koop ausgelegt ist und es keine dedizierten Server gibt. Und damit jedes Mitglied einer Gruppe weiß, was gerade passiert ist, wenn die Gruppe durch das Auslösen einer Aktion teleportiert und wieder zusammenfindet, wurden diese Sequenzen eingefügt.

„Ich bin die Person, die die Reise auslöst, also möchte ich auf die andere Seite springen und einen Kampf auf der gegenüberliegenden Seite beginnen. Stellen wir uns vor, einer meiner Freunde ist in der Nähe der Stadt, in Rift Town. Der zweite ist auf dem Hauptweg zu den dortigen Feinden unterwegs. Ich kann jetzt nicht einfach dorthin gehen und drei verschiedene Bereiche auslösen, denn das wird in einem Spiel ohne dedizierte Server nicht funktionieren.“

„Zweitens, wenn ich nur diesen Übergang auslöse, dann werden die beiden anderen teleportiert. Dann werden sie sehen ‚Okay, wo sind wir?‘ Unsere Idee – vielleicht funktioniert es nicht genau so, wie wir wollten – aber die Idee war allen Spielern zu zeigen, was passiert, dass wir auf die andere Seite springen. Und so sehen sie das.“

„Das Gleiche gilt für die Türen. Okay, wir betreten diesen Bereich. Unsere Idee war es, zu erklären, was los ist. Außerdem müssen wir einfach alle Spieler versammeln und sie nicht in verschiedene Bereiche trennen.“