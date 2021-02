Outriders: Details zur Auflösung der Demo für Xbox, PlayStation und PC

Autor:, in / Outriders

Heute gibt es einige Meldungen zu Outriders. So hat Square Enix nun auch bekannt gegeben in welcher Auflösung die Demo zum Spiel heute ab 18:00 Uhr an den Start geht.

Outriders Demo Auflösung

Xbox One – 1080P/30 FPS

PlayStation 4 – 1080P/30 FPS

Xbox One X – 4K/30 FPS

PlayStation 4 Pro – 4K/30