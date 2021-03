Outriders: So werden Cheater bestraft und Details zum Day 1-Patch

Autor:, in / Outriders

Hier erfahrt ihr, was die Entwickler von Outriders seit der Demo verbessert haben und wie Cheater bestraft werden.

Zurzeit ist noch die Demo spielbar, doch in weniger als einer Woche, am 1. April, wird das Spiel Outriders veröffentlicht. Der Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix halten die Community über Twitter und Reddit stets auf dem Laufenden. Im neuesten Update geht es unter anderem um die Unterschiede der Demo- und finalen Launch-Version, Maßnahmen gegen Hacker und die Veröffentlichung:

Pre-Loading & Veröffentlichung

Xbox-Spieler können ab jetzt Outriders herunterladen, das Spiel wird ab 0:00Uhr am 1. April spielbar sein.

PlayStation-Spieler dürfen das Spiel ab dem 30. März herunterladen und ebenfalls ab 0:00 Uhr am 1. April spielen.

PC-Spieler, welche sich das Spiel über Steam oder Epic Game Store beziehen, können sich Outriders bis jetzt noch nicht herunterladen, ab 17:00Uhr am 1. April wird das Spiel auf PC und Google Stadia spielbar sein.

Launch-Version

Crossplay: Crossplay wird vollständig integriert und verlässt somit die Beta. Standardmäßig ist es auf „An“ gestellt. PC-Spieler können ihre Mitspieler aus der Demo-Version direkt auf der Freundesliste übernehmen, Konsolen-Spieler müssen dafür auf einen zukünftigen Patch warten.

„Quick Mark“-Funktion wird hinzugefügt. Damit könnt ihr in eurem Inventar automatisch mehrere Items aufgrund ihrer Seltenheit auswählen lassen. Natürlich könnt ihr weiterhin manuell Items auswählen.

Verbesserungen des Travel-Voting-Systems (für Gruppen) sowie für das Cover-System, also das Verstecken hinter einer Deckung.

Day 1-Patch

Bug fixes

Ruhigere und bessere Kameraführung in Cutscenes

Anpassungen der Framerates in Cutscenes: PC-Spieler können zwischen 30, 60, 90 und 120fps auswählen Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Besitzer sind bei 60fps „gesperrt“ Xbox One- und PlayStation 4-Spieler werden nur 30fps pro Cutscene haben



Legendäre Waffen

Für Spieler, welche durch einen früheren Bug-Fix ihre Legendaries verloren haben, wird es ein Event geben, durch welches ihr sie zurückfordern könnt.

Das Event findet für jeden Spieler einmal am 25. März statt und wird jede legendäre Waffe, welche ihr vor dem 22. März verloren habt, eurem Spielstand wieder hinzugefügt.

Cheating und Hacking

Bis jetzt wurden bei 2 Millionen Spielern 200 Spieler gefunden, welche ersichtlich gecheatet haben (0,01 %). Laut Entwickler wurde sogar ein Spieler entdeckt, welcher sich selber 600 legendäre Waffen gab.

Cheater und Hacker, welche identifiziert wurden, können nicht mehr mit normalen Spielern zusammenspielen. Das Matchmaking wird dadurch länger dauern, da diese Personen nur gegen andere Cheater/Hacker antreten dürfen.

Cheater/Hacker können weiterhin normal die Kampagne spielen.

In der Zukunft bekommen diese Spieler ein Wasserzeichen auf ihrem Bildschirm, sodass auf Screenshots zusehen ist, dass dieser Spieler etwas Illegales getan hat.

Outriders wird zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen.