Outriders: Starke Verkäufe trotz Xbox Game Pass

Autor:, in / Outriders

Die NPD Group hat ihren US-Spieleverkaufsbericht für März 2021 veröffentlicht. Berücksichtigt wurden ausschließlich verkaufte physische Versionen der jeweiligen Spiele.

Aus der Rangliste lässt sich schlussfolgern, dass eine Veröffentlichung im Xbox Game Pass direkt zum Start eines neuen Spiels, nicht zwingend einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen des Titels haben muss.

So schaffte es der Loot-Shooter Outriders im März auf den dritten Platz der US-Xbox-Top-Seller-Liste und muss sich dabei lediglich Call of Duty: Black Ops Cold War und Assassin’s Creed Valhalla geschlagen geben.

Auch in den PlayStation-Charts erreichte der von People Can Fly entwickelte Titel den dritten Platz hinter Call of Duty: Black Ops Cold War und Spider-Man: Mile Morales. Nimmt man alle Plattformen zusammen, landet der Shooter ebenfalls auf Platz drei.

Da die Daten bis zum 3. April erfasst wurden und Outriders erst am 1. April erschienen ist, hatte der Square Enix-Titel im Gegensatz zu seinen Konkurrenten lediglich zwei Verkaufstage Zeit. Bei den Verkaufs-Charts des nächsten Monats könnte eventuell sogar der erste Platz herausspringen.