Outriders: Störungen und komplette Server-Ausfälle gehen weiter

Outriders hat mit dem hohen Andrang der Spieler schwar zu kämpfen. Demzufolge fallen immer wieder die Server aus. Auch heute sind die Server von Outriders überlastet.

Das Problem ist bekannt und man arbeitet an einer besseren Server-Stabilität.

We are about to do the mother of all turn-it-off-and-on-agains.

This will take all servers offline for a short duration. The complete downage will allow us to rebuild and recover server infrastructure in order to bring it back into a healthy and stable state. https://t.co/EgPgcKu1Io

— Outriders (@Outriders) April 2, 2021