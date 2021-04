Outriders: Störungen und Server-Ausfälle zum Start

Outriders hat mit dem hohen Andrang der Spieler schwar zu kämpfen. Demzufolge fallen immer wieder die Server aus.

Das Problem ist bekannt und man arbeitet an einer besseren Server-Stabilität.

We're seeing some reports of a Server outage for some players – we're investigating and will update you soon!

Please also watch: https://t.co/bNXR9kPtWP https://t.co/fO7rA2SpfH

— Outriders (@Outriders) April 1, 2021