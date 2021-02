Outriders: Uhrzeit und Details zur spielbaren Demo

Autor:, in / Outriders

Die Demo zu Outriders ist bald verfügbar und wir sagen euch, wann ihr sie starten könnt und was sie enthält.

Mit der Verschiebung von Outriders auf April, wurde auch die Veröffentlichung der Demo angepasst.

Wie schon zuvor bekannt war, ist die Demo zum Shooter ab dem 25. Februar spielbar.

Jetzt hat Square Enix den Zeitplan durchgegeben, ab wann ihr mit der Demo auf euer Xbox Series X, Xbox Series S oder Xbox One loslegen könnt.

Dem Zeitplan zufolge wird Outriders-Demo um 18:00 Uhr veröffentlicht. Weiterhin wird 22 GB an Speicherplatz benötigt. Ein Vorab-Download wird nicht möglich sein.

Schon die Demo wird Cross-Play unterstützen. Da sich das Feature aber noch im Beta-Zustand befindet, muss es manuell in den Einstellungen aktiviert werden.

Die Demo wird auch nach der Veröffentlichung des Spiels verfügbar bleiben. Sie umfasst den Prolog sowie das Eröffnungs-Kapitel.

Alle vier Klassen könnt ihr in der Demo in sechs Charakter Slots ausprobieren. Die maximale Stufe in der Demo ist Level 7.

Euren erreichten Fortschritt in der Demo könnt ihr später ins Hauptspiel übertragen.