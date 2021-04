Outriders: Umfangreicher Patch mit zahlreichen Bugfixes in Arbeit

Autor:, in / Outriders

Für Outriders ist ein umfangreicher Patch in Arbeit, der zahlreiche Bugfixes beinhaltet.

Square Enix hat in einem Reddit Thread angekündigt an einem umfangreichen Patch für Outriders zu arbeiten. Hierbei sollen zahlreiche Bugs und Crashes im Single- und Multiplayer gelöst werden. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt, jedoch befindet sich dieser bereits in der internen Testphase.

„Ein größerer Patch, der in naher Zukunft veröffentlicht werden soll, befindet sich derzeit in der Testphase. Wir werden ausführliche Patch-Notizen nach der Veröffentlichung veröffentlichen, aber wir möchten hier nur einige der wichtigsten Punkte nennen: Behebt eine Reihe von Abstürzen im Spiel, wird eine Reihe von Problemen, Bugs und Abstürzen im Zusammenhang mit dem Multiplayer beheben, behebt ein Problem, das dazu führen konnte, dass Spieler auf dem ‚Anmelden‘-Bildschirm stecken blieben. „Wird viele Behebungen für Ausrüstungs-, Mod-, Fertigkeits-, Quest-, Level- und Beleuchtungs-Bugs enthalten. Dieser Patch wird auch eine Reihe von Community-Problemen beheben, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Schwierigkeiten im Umgang mit Scharfschützen, Schwierigkeiten im Umgang mit übermäßigen Rückstößen von Kreaturen in der Stargrave-Expedition, die 300MB großen Crash-Dumps, die auf dem PC hinterlassen wurden und viele weitere Dinge. „Wie Sie vielleicht bemerken, wird der obige Patch eine Reihe von Problemen, Bugs und Abstürzen im Zusammenhang mit dem Multiplayer beheben.“ „Während wir hoffen, dass diese Behebungen das Multiplayer-Erlebnis für viele von euch verbessern werden, werden wir uns immer noch gerne mit detaillierten Berichten über Probleme im Multiplayer befassen (Wie bereits Anfang dieser Woche in dieser Community erwähnt).“

Welche Bugs und Probleme bei Outriders nerven euch derzeit am meisten?