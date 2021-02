Outriders: Xbox POPeART Controller Collection vorgestellt

Heute ist der große Tag und ab circa 18:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch endlich die Outriders Demo herunterladen. Um den Start der Demo auf der Xbox zu feiern, hat Square Enix extra einige Controller bei POPeART (bekannt als XboxPope) anfertigen lassen.

Diese Controller stehen nicht zum Verkauf und werden schon bald verlost. Hier gibt es einen ersten Einblick für euch:

It's true – We've teamed up with @POPeART_ to bring some of his incredible Xbox Series X Controller designs to life.

While these will not be available for general sale, we will be running plenty of giveaways for them on our road to launch, so make sure to follow us! pic.twitter.com/BGLmmG4SQB

— Outriders (@Outriders) February 24, 2021