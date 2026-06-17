Outward 2: Early-Access-Start auf 2027 verschoben

Eigentlich sollten Survival-Fans ab dem 7. Juli dieses Jahres die fantastische Welt von Outward 2 per Early-Access erkunden und erforschen können. Nun wurde die Verschiebung auf das Jahr 2027 bekanntgegeben.

CEO und Creative Director Guillaume Boucher-Vidal von Entwickler Nine Dot Studios gibt auf der offiziellen Webseite des Studios die Berücksichtigung des Beta-Feedbacks der Spieler als Hauptgrund für die Verschiebung an:

„Ich weiß, dass dies vielleicht etwas überraschend kommt, da wir erst vor nicht allzu langer Zeit einen Trailer veröffentlicht haben, in dem wir die Spieler dazu einluden, Aurai im Sommer zu erkunden, aber die Wahrheit ist: Wenn wir stur am Plan festhalten, liefern wir ein Produkt ab, das eure Erwartungen möglicherweise nicht erfüllt. Das Letzte, was wir wollen, ist, die Fans von Outward zu enttäuschen, und es gab viele Kommentare, in denen der Wunsch geäußert wurde, dass das Spiel vor der Veröffentlichung noch mehr Zeit in der Entwicklung verbringen sollte. Der Sinn einer Beta besteht darin, auf Feedback zu hören, und genau das werden wir tun.“

„Es ist schwer einzuschätzen, welches Maß an Stabilität für den Early Access angemessen ist. Das Beste, was wir tun können, ist, das Spiel und unser Team kritisch und ehrlich unter die Lupe zu nehmen und uns zu fragen: Wird das in ein paar Wochen gut genug sein, um Geld dafür zu verlangen? Unser Ziel ist es, einen so deutlichen Sprung zwischen dieser Beta und dem Early-Access-Start zu schaffen, dass wir das Vertrauen unserer Spieler gewinnen. Ihr wart schon beim ersten Outward dabei, und deshalb waren wir erfolgreich. Wir möchten, dass ihr euch freut, auch bei Outward 2 wieder dabei zu sein.“