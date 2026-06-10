Outward 2: Open Beta auf PC zeigt die Weiterentwicklung des Survival-RPGs

Die Open Beta von Outward 2 gewährt einen neuen Blick auf die Weiterentwicklung des Rollenspiels.

Mit einem neuen Trailer begleitet Outward 2 den Start seiner Open Beta auf dem PC und gewährt weitere Einblicke in die offene Spielwelt sowie die überarbeiteten Gameplay-Systeme.

Wie bereits der Vorgänger verbindet das Rollenspiel klassische Survival-Mechaniken mit einer frei erkundbaren Welt und actionorientierten Kämpfen. Spieler müssen nicht nur Gegner bezwingen, sondern auch auf Hunger, Durst und die Versorgung ihres Charakters achten.

Die Entwickler von Nine Dots Studio versprechen für die Fortsetzung zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil, der sich nach eigenen Angaben mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft hat.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer lebendigeren Spielwelt. Dynamische Tag- und Nachtwechsel, saisonale Wetterbedingungen sowie ein über das gesamte Spieljahr laufender Kalender sollen Einfluss auf Ereignisse und das Verhalten der Bewohner nehmen. Dadurch sollen Begegnungen und Geschichten stärker von den jeweiligen Umständen geprägt werden.

Auch die Charakterentwicklung wurde umfassend überarbeitet. Spieler erhalten mehr Möglichkeiten zur optischen Anpassung ihrer Figur und können neue Fortschrittssysteme nutzen, um zusätzliche Verbesserungen und Fähigkeiten freizuschalten.

Im Kampfsystem setzen die Entwickler ebenfalls auf Erweiterungen. Die Gefechte sollen direkter und reaktionsschneller ausfallen als im Vorgänger. Darüber hinaus wurde das von vielen Fans gewünschte Dual-Wielding integriert, wodurch zwei Waffen gleichzeitig geführt werden können.

Die Open Beta von Outward 2 steht ab sofort auf dem PC zur Verfügung und ermöglicht interessierten Spielern einen ersten praktischen Eindruck der zahlreichen Neuerungen. Der Release für Konsolen erfolgt später.