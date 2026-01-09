Outward 2: RPG zeigt neues Entwicklerinterview

Autor: , in News / Outward 2
Image: Nine Dots Publishing

Outward 2 zeigt neues Entwicklerinterview – härter, ehrlicher und gnadenloser denn je.

Das neue Developer Interview zu Outward 2 unterstreicht, wie konsequent das Action‑RPG seinen eigenen Weg geht. Statt übermächtiger Heldenfantasien setzt das Spiel erneut auf ein geerdetes, forderndes Abenteuer, das euch ohne Hilfestellungen in die Wildnis entlässt.

Keine skalierten Gegner, keine göttlichen Buffs, keine Abkürzungen – nur ihr, eure Ausrüstung und die Entscheidungen, die ihr unterwegs trefft.

Die Entwickler betonen, dass Outward 2 seine Identität aus genau dieser Bodenständigkeit zieht. Wer überleben will, muss essen, die Karte studieren, sein Gepäck sorgfältig packen und jede Begegnung ernst nehmen. Das Spiel will nicht bestrafen, sondern belohnen – allerdings nur jene, die sich auf seine Regeln einlassen und die Welt mit Respekt behandeln.

Das Interview vermittelt klar, dass Outward 2 ein Abenteuer ist, das man sich erarbeitet. Die Mischung aus Action‑RPG‑Mechaniken und Survival‑Elementen soll dafür sorgen, dass jeder Schritt zählt und jeder Erfolg verdient ist. Genau diese Philosophie macht den Reiz des Nachfolgers aus.

  1. Spaxarrow 5280 XP Beginner Level 3 | 09.01.2026 - 11:34 Uhr

    Hab den ersten 2 mal durch, die Dlc’s waren nicht cool aber das Haupspiel fand ich absolute klasse 👍

  2. Gunslinger 35770 XP Bobby Car Raser | 09.01.2026 - 12:10 Uhr

    Teil 1 war im Vergleich zu moderneren RPGs im gewisser Weise sperrigerer, schnörkelloser und auch schwerer. Und genau das fehlt mir bei einigen Titeln, die man mal eben so nebenbei durchzockt. Wird das so beibehalten, freu ich mich schon auf Teil 2.

  3. MaTrial3003 88280 XP Untouchable Star 4 | 09.01.2026 - 12:19 Uhr

    Ich glaube, das ist mir zu viel Arbeit. Da bleibt für mich der Spaß auf der Strecke

  5. Jack86 42220 XP Hooligan Krauler | 09.01.2026 - 12:26 Uhr

    Da freue ich mich drauf, der 1. Teil war schon sehr gut und knackig er. Kein Vergleich zu den Kuschelrpg’s der letzten Jahre.

  6. Katanameister 291480 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.01.2026 - 12:33 Uhr

    Zum einen sehr gute Idee mit dem Survival Ansatz, zum Anderen kann das auf Dauer doch etwas nerven, mal sehen ob sie den Spagat auf die Reihe bringen.

  8. Kreator78 60760 XP Stomper | 09.01.2026 - 15:27 Uhr

    Hab teil 1 hier rumliegen aif der platte aber länger als 2 std hab ich nicht durchgehalten. Hat mit an zahllose rpgs aus den 2000ern erinnert.

