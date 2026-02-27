Outward 2: So hart wird das neue Abenteuer wirklich

Ein schmaler Pfad durch eine ruhige Landschaft kann bereits andeuten, wie anspruchsvoll eine Reise werden wird. In diesem Rahmen präsentiert Outward 2 einen neuen Entwicklerüberblick, der die spielerischen Grundlagen des kommenden Action Rollenspiels sachlich zusammenfasst.

Das Material konzentriert sich auf zentrale Mechaniken und zeigt, wie das Spiel seine geerdete Ausrichtung umsetzt.

Der Trailer beschreibt ein Abenteuer, das bewusst auf Hilfestellungen verzichtet. Begegnungen werden nicht skaliert, und es gibt keine übernatürlichen Vorteile, die den Figuren zusätzliche Stärke verleihen würden. Die Entwickler stellen klar, dass Vorbereitung eine wesentliche Rolle spielt.

Eine Mahlzeit, eine Kartenprüfung und ein gepackter Rucksack gehören zu den grundlegenden Schritten, bevor eine neue Etappe beginnt.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen, wie eng Erkundung, Überleben und Kampf miteinander verbunden sind. Das Verlaufen ist Teil des Konzepts, da Orientierungspunkte sparsam gesetzt sind.

Die Entwickler zeigen verschiedene Situationen, in denen unterschiedliche Herangehensweisen möglich sind. Direkte Auseinandersetzungen, vorsichtige Annäherungen oder die Nutzung der Umgebung werden als natürliche Bestandteile des Ablaufs dargestellt.

Der Überblick zeigt zudem einige Herausforderungen, die unterwegs auftreten können. Die Welt verbindet Gelände, Wetter und Gefahren zu einem konsistenten Umfeld, das Aufmerksamkeit verlangt. Die Darstellung bleibt nüchtern und konzentriert sich auf das Zusammenspiel der Systeme, das Outward 2 zu einem Titel mit deutlichen Survival Elementen macht.

Zum Abschluss nennt das Material den geplanten Veröffentlichungszeitraum. Outward 2 soll im Sommer 2026 für PC erscheinen, verfügbar über GOG, Steam und den Epic Games Store.