Von den Machern von Art of Rally: Over the Hill bringt authentisches 4×4-Offroading der 60er bis 80er Jahre auf Xbox Series X|S und PC.

Over the Hill ist das neue Offroad-Erlebnis der Schöpfer von Art of Rally und entführt euch in die goldene Ära des Geländefahrens.

In Over the Hill erlebt ihr die Faszination klassischer 4×4-Fahrzeuge aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren und erkundet dabei weite Landschaften voller natürlicher Schönheit und anspruchsvoller Strecken. Das Spiel verbindet realistische Fahrphysik mit einem stilvollen visuellen Design, das die Atmosphäre vergangener Jahrzehnte detailreich einfängt.

In Over the Hill steht euch die Wahl offen, ob ihr die Trails alleine erkundet oder gemeinsam mit Freunden auf Abenteuerfahrt geht. Jedes Fahrzeug bietet ein einzigartiges Fahrgefühl, geprägt durch authentische Technik und den charakteristischen Sound dieser automobilen Klassiker. Ihr meistert steile Anstiege, tiefe Täler und unwegsames Terrain, während ihr euch immer neuen Herausforderungen stellt, die euer fahrerisches Können auf die Probe stellen.

Over the Hill legt den Fokus auf Erkundung, Fahrspaß und die pure Freude am Entdecken.

Das Spiel bietet eine Mischung aus entspannter Atmosphäre und technischem Anspruch, wodurch es sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Simulationsfans anspricht. Mit der Kombination aus nostalgischem Design, realistischem Handling und abwechslungsreichen Umgebungen entsteht ein einzigartiges Offroad-Erlebnis, das die Geschichte des Geländefahrens feiert.

Over the Hill erscheint 2026 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und bringt die Leidenschaft für klassische Geländefahrzeuge in einer modernen, immersiven Form zurück.

Mit seiner Mischung aus Retro-Charme, Fahrgefühl und Entdeckergeist ist Over the Hill ein Highlight für alle, die Freiheit, Abenteuer und automobile Geschichte in einem Spiel erleben möchten.