Over the Hill: Region Algerien im neuen Trailer präsentiert

Over the Hill erreicht über eine Million Steam Wunschlisten und zeigt erstmals die neue Region Algerien.

Over the Hill hat offiziell die Marke von über einer Million Wunschlisten auf Steam überschritten. Gleichzeitig kündigten Funselektor Labs und Strelka Games ein geschlossenes Playtest-Event für den Zeitraum vom 24. bis 26. April an, für das Anmeldungen noch bis zum 16. April möglich sind.

Im Rahmen der jüngsten Triple-I Initiative Showcase wurde zudem die neue Region Algerien erstmals präsentiert. Inspiriert von realen Landschaften führt diese Spielwelt über weitläufige Plateaus, in denen neue Routen, Ruinen, sandige Täler und sogar Meteoriten-Einschläge entdeckt werden können. Der Fokus liegt dabei klar auf gemeinsamer Erkundung und atmosphärischem Offroad-Gameplay.

Parallel dazu bestätigten die Entwickler weiterhin den geplanten Release für 2026. Over the Hill erscheint zunächst für PC via Steam, später folgen Umsetzungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2. Eine physische Edition mit verschiedenen Sonderausgaben ist ebenfalls in Planung.