Over the Hill: Steam-Demo begeistert über 150.000 Spieler

Das neue Offroad-Erkundungsspiel Over the Hill hat mit seiner ersten Steam-Demo einen starken Start hingelegt. Mehr als 150.000 Spieler haben laut Entwickler funselektor am Debütwochenende bereits die Möglichkeit genutzt, das Abenteuer auszuprobieren.

In der Demo erkunden Spieler die Region Emerald Lake, den ersten Abschnitt der Kanada-Spielwelt. Die Umgebung ist von Wäldern, Seen und alpinem Gelände geprägt und orientiert sich an den Landschaften von British Columbia. Ziel ist es, eine ruhige, aber dennoch herausfordernde Offroad-Erfahrung zu bieten.

Spieler können allein oder im Koop mit bis zu drei Freunden unterwegs sein. Neben klassischen Erkundungsfahrten stehen auch technische Herausforderungen und optionale Routen im Fokus, die über sogenannte Challenge Trails in schwierigere Geländeabschnitte führen.

Zur Verfügung stehen drei unterschiedliche Offroad-Fahrzeuge mit individuellen Fahreigenschaften. Zusätzlich können verschiedene Hilfsmittel wie Reparaturkits, Seilwinden-Anker oder Camping-Ausrüstung eingesetzt werden, um längere Touren zu bewältigen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Tierwelt. In der Region lassen sich unter anderem Adler, Elche, Bären und Wölfe beobachten, die über den integrierten Fotomodus dokumentiert werden können.

Over the Hill erscheint 2026 für Steam. Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sollen später folgen. Für die Konsolen sind zudem physische Editionen geplant, darunter eine Premium- und eine Collector’s Edition.