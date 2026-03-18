Overthrown: Launch bringt Airship-Update und Game Pass Release

Overthrown hat Version 1.0 erreicht und ist damit offiziell aus dem Early Access gestartet. Gleichzeitig erscheint das Spiel erstmals auf weiteren Plattformen und bringt mit dem Airship-Update umfangreiche neue Inhalte.

Im Mittelpunkt steht weiterhin der Mix aus Aufbau, Verteidigung und Action. Als Monarch mit einer mächtigen Krone errichtet ihr euer eigenes Königreich, während ihr euch gegen Banditen, Mutanten und andere Bedrohungen behauptet – alleine oder im Koop mit bis zu sechs Spielern.

Das große Highlight des Updates sind die neuen Luftschiffe. Diese ermöglichen Angriffe aus der Luft auf feindliche Lager, erfordern aber strategisches Ressourcenmanagement, da ihr kontinuierlich Mana verbraucht. Gleichzeitig setzen auch Gegner auf Luftunterstützung, wodurch sich neue taktische Möglichkeiten ergeben.

Zur Verteidigung wurde der Cannon Tower eingeführt, der gezielt gegen Luft- und Bodeneinheiten eingesetzt werden kann. Zudem wurden feindliche Lager deutlich ausgebaut und um neue Gegnertypen erweitert, darunter unterstützende Einheiten, Elite-Gegner und heimliche Saboteure.

Auch neue Kreaturen wie der Devourer, der ganze Gebäude verschlingen kann, sowie zusätzliche Level mit unterschiedlichen Umgebungen sorgen für mehr Abwechslung.

Der Titel ist ab sofort verfügbar und kann zudem über den Xbox Game Pass gespielt werden.