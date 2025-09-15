Overthrown: Release von Version 1.0 im Trailer verkündet

Overthrown beendet die Game Preview und geht im Oktober in den Release der Vollversion über.

Maximum Entertainment verkündete das Ende der Game Preview von Overthrown. Das von Brimstone entwickelte Spiel wird am 16. Oktober als Version 1.0 für Xbox, PlayStation und PC veröffentlichen.

„Hebt und werft alles, was ihr wollt, während ihr in diesem chaotischen Städtebau-Spiel mit Koop-Modus für bis zu 6 Spieler euer Königreich aufbaut und verwaltet.

Nutzt die Kraft eurer seelenraubenden Krone, um an Kämpfen im Anime-Stil teilzunehmen, das Land zu bewirtschaften, Ressourcen zu sammeln und vieles mehr!“

Overthrown könnt ihr aktuell auch im Xbox Game Pass auf Konsole und PC spielen.