Overthrown: Release von Version 1.0 im Trailer verkündet

Maximum Entertainment verkündete das Ende der Game Preview von Overthrown. Das von Brimstone entwickelte Spiel wird am 16. Oktober als Version 1.0 für Xbox, PlayStation und PC veröffentlichen.
„Hebt und werft alles, was ihr wollt, während ihr in diesem chaotischen Städtebau-Spiel mit Koop-Modus für bis zu 6 Spieler euer Königreich aufbaut und verwaltet.
Nutzt die Kraft eurer seelenraubenden Krone, um an Kämpfen im Anime-Stil teilzunehmen, das Land zu bewirtschaften, Ressourcen zu sammeln und vieles mehr!“
Overthrown könnt ihr aktuell auch im Xbox Game Pass auf Konsole und PC spielen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sagt mir überhaupt nichts
Sieht mir etwas zu kindisch aus.