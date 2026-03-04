Overthrown: Startet mit riesigem Airship Update und kooperativem Chaos im März

Heute kündigte Maximum Entertainment den offiziellen Launch von Overthrown in Version 1.0 für den 18. März 2026 an. Das Spiel wird auf PC über Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen und gleichzeitig mit der bislang umfangreichsten Inhaltsaktualisierung, dem Airship Update, starten.

In Overthrown übernehmen Spieler die Rolle eines Monarchen mit einer alten, seelenraubenden Krone, die mächtige magische Fähigkeiten verleiht. In einer feindlichen Wildnis gilt es, ein Königreich aufzubauen, zu verteidigen und zu erweitern, während Banditen, Mutanten und immer komplexere Bedrohungen bekämpft werden – alleine oder mit bis zu fünf weiteren Spielern im Koop-Modus.

Das Airship-Update erweitert das Spielgeschehen in die Lüfte. Spieler können nun eigene Luftschiffe bauen und feindliche Lager von oben angreifen. Der Betrieb der Schiffe erfordert jedoch hohen Manaeinsatz, wodurch strategische Abwägungen zwischen Macht und Nachhaltigkeit notwendig sind. Gegnerische Outlaws verfügen ebenfalls über Luftschiffe, was die Kontrolle des Himmels zu einem taktischen Wettlauf macht.

Neue Verteidigungsoptionen unterstützen die Spieler: Cannon Towers bieten direkten Beschuss gegen Luft- und Bodentruppen und stehen sowohl Spielern als auch Outlaws zur Verfügung. Gleichzeitig wächst die Aktivität der Outlaws mit größeren und komplexeren Lagern sowie drei neuen Feindtypen: Scrappers, die beschädigte Strukturen reparieren, Ringleaders, massiv gepanzerten Elitegegnern, und Firestarters, die nachts Sabotage begehen.

Eine weitere Bedrohung stellt die Kreatur Devourer dar: Wird sie nicht aufgehalten, entwickeln sich Snappers zu riesigen Bestien, die Gebäude und Schiffe verschlingen können. Ergänzend bietet das Update drei neue Level mit unterschiedlichen Ökosystemen, darunter das hochgelegene Highland Plateau, das vertikale Kämpfe und strategische Herausforderungen in der Luft betont.

Mit dem Airship-Update liefert Overthrown zum Start seine bislang dynamischste und größte Spielerfahrung. Das Spiel ist bereits in Steam Early Access und Xbox Game Preview verfügbar, erscheint am 18. März 2026 vollständig für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und wird gleichzeitig mit Xbox Game Pass spielbar sein.