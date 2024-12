Overwatch 2: 12,3 Mio. Dollar für die Brustkrebsforschung

Overwatch 2 feiert die beeindruckende 12,3 Millionen Dollar Spende für die Brustkrebsforschung durch die Overwatch-Community und wartet mit saisonalen Events sowie dem neuen Helden Hazard in Saison 14 auf.

Dieses Jahr hat Overwatch ein weiteres Mal gemeinsame Sache mit der Breast Cancer Research Foundation (BCRF) gemacht, dem weltweit größten Geldgeber für Brustkrebsforschung. Spieler auf der ganzen Welt haben im Spiel die Aktion „Werde zum Schutzengel“ unterstützt und so zu diesem unglaublichen Erfolg der Spendenaktion beigetragen.

100 % der Erlöse aus dem Verkauf des exklusiven Skins „Mercy in Rosa“ (abzüglich anfallender Plattformgebühren und Steuern) gingen direkt an das Bestreben der BCRF, Brustkrebs vorzubeugen und zu heilen.

Die diesjährige Aktion konnte beinahe mit den 12,7 Millionen USD gleichziehen, die die ursprüngliche „Mercy in Rosa“-Aktion 2018 gesammelt hat. Damit hat die Overwatch-Community bislang insgesamt mehr als 25 Millionen USD für die lebensrettende Brustkrebsforschung gespendet. Die Spendenaktion von 2018 hat bahnbrechende Projekte finanziert, wie:

Fortgeschrittene KI-Methoden zur Bildanalyse von Mammografieaufnahmen für bessere Brustkrebsdiagnose und Risikoabschätzung.

Vorhersagemodelle zur Feststellung der aggressivsten Krankheitsformen, darunter dreifach-negativer Brustkrebs.

Entwicklung von Behandlungsmethoden, die die Tumorbildung verzögern.

Ein Genklassifikator, der das Risiko von invasivem Brustkrebs für Patientinnen mit duktalem Karzinom in situ vorhersagt, wodurch zahllose Personen besser informiert schwere Entscheidungen über die Behandlung treffen konnten.

Das Event „Werde zum Schutzengel“ in Overwatch 2 hat den brandneuen Skin und das Paket „Rotgoldene Mercy“ vorgestellt sowie den beliebten Skin „Mercy in Rosa“ zurückgebracht. Die Community konnte diese bezaubernden Skins im Spiel erwerben und gleichzeitig im echten Leben zu Helden werden und Leben retten. Mercy steht nicht nur in Overwatch, sondern auch in unserer Welt für Frieden, Heilung und Hoffnung.

Blizzard: „Ohne Euch hätten wir diesen Meilenstein niemals erreicht. Ihr habt die vielversprechendste Forschung zur Brustkrebsprävention und -behandlung vorangetrieben und wir sind euch unheimlich dankbar. Gemeinsam erschaffen wir eine Zukunft, in der Brustkrebs der Vergangenheit angehören könnte.“ „Im Namen von Blizzard Entertainment und der BCRF wollen wir allen Spieler:innen, die zu dieser Aktion beigetragen haben, unsere tiefste Dankbarkeit ausdrücken. Mit eurer Hilfe haben wir wieder einmal gezeigt, dass wir gemeinsam im echten Leben etwas verändern können.“ „Vielen Dank für eure Unterstützung! ❤“