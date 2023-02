Overwatch 2: Beim ultimativen Valentinstag liegt Liebe in der Luft

Autor:, in / Overwatch 2

Beim Overwatch 2 Event „Ultimativer Valentinstag“ liegt Liebe in der Luft. Dazu gibt es einige süße Belohnungen.

Overwatch 2 feiert den Ultimativen Valentinstag! Macht mit bei einem neuen Arcade-Brawl, verdient in besonderen Event-Herausforderungen neue kosmetische Extras und werdet in einem neuen Dating-Sim-Abenteuer der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin für Genji oder Mercy.

LoverWatch – Rendezvous mit Genji oder Mercy

Mit LoverWatch – Liebe stirbt nicht könnt ihr zum ersten Mal ein neues, interaktives Spielerlebnis im Universum von Overwatch ausprobieren. LoverWatch ist eine Datingsimulation im Kurzformat und spielt außerhalb der eigentlichen Geschichte von Overwatch. Begleitet Genji oder Mercy an romantische Orte, die auf einigen eurer allerliebsten Overwatch-Karten basieren. Verdient euch exklusive Spielertitel, die eurer Hingebung Ausdruck verleihen, und freut euch über Insiderwitze, Easter Eggs sowie ein geheimes Ende, wenn die Chemie zwischen euch und eurem Date stimmt.

Schaut heute noch bei LoverWatch vorbei und verdient euch kostenlose Belohnungen, darunter Hanzos Highlight-Intro Amors Kuss und niedliche Spielertitel, die in einem der nächsten Patches auf eurem Account landen. Das neue Highlight-Intro ist außerdem als Teil eines Pakets im Shop erhältlich. Wenn ihr es bereits freigeschaltet habt, gibt es einen Rabatt für das Paket.

LoverWatch ist bis zum 28. Februar unter LoverWatch.gg spielbar und für die gängigsten Desktop-Webbrowser optimiert. Auf den meisten anderen Webbrowsern und Geräten steht das Spiel nicht zur Verfügung.

Blind vor Liebe für Geometrie

Der neue Brawl, Liebe für Geometrie, sorgt auch im PvP für romantisches Geplänkel. In dieser Variante von Team-Deathmatch treten zwei Teams mit jeweils vier Amor Hanzos gegeneinander an. Wer trägt in der Liebe wohl den Sieg davon?

Und das Beste ist: Streupfeil, eine von Hanzos ehemaligen Fähigkeiten, ist auch mit von der Partie! Er prallt ab, teilt sich auf und springt in verschiedene Richtungen. Neue Spieler:innen können in diesem zeitlich begrenzten Modus Hanzos Liebe für Geometrie unbeschwert kennenlernen!

Wenn ihr Hanzos ultimative Fähigkeit Drachenschlag einsetzt, wartet außerdem eine Überraschung auf euch, die ihr mit Sicherheit lieben werdet!

Ein Herz für Amor Hanzo

Während des zeitlich begrenzten Events ist der brandneue legendäre Skin Amor für Hanzo im Shop erhältlich. Das Künstlerteam hat sich von verschiedenen Darstellungen der antiken Gottheit inspirieren lassen und hatte viel Spaß bei der Herausforderung, romantische, göttliche, niedliche und natürlich … heroische Aspekte in einem Skin zu vereinen.

Amor Hanzo umgarnt euch mit Herzmotiven auf seinem Köcher und seinen Schuhen, verzaubert euch beim Springen mit flatternden Flügelchen und stiehlt eure Herzen mit neuen visuellen Pfeileffekten und spaßigen Sounds.

Zusammenfassung

Das Event Ultimativer Valentinstag beginnt heute. Loggt euch gleich ein, um ein kostenloses Spieler-Icon (Amor) und einen Spruch für Junkrat freizuschalten. Außerdem gibt es passend zum Anlass lohnende neue Herausforderungen, die mit einem beliebigen Helden in einem beliebigen Spielmodus abgeschlossen werden können. Es winken Sprays, Sprüche, Emotes und mehr! Schließt alle sechs Herausforderungen ab, um den epischen Skin Bitrate für Lúcio zu erhalten.