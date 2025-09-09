Overwatch 2: Blizzard kündigt „etwas Großes“ zum Jahresbeginn

Blizzard Entertainment bereitet für Overwatch 2 ein gewaltiges Update zum Jahresbeginn 2026 vor. Game Director Aaron Keller erklärte in seinem neuesten „Director’s Take“, dass das Team inzwischen einen klaren jährlichen Rhythmus für große Spielinhalte verfolgt.

Jeder Jahresbeginn soll mit einem Update starten, das das Spiel grundlegend verändert, gefolgt von einer bedeutenden Erweiterung zur Jahresmitte. Dieses Modell wurde bereits mit den jüngsten Neuerungen wie dem Perks-System, dem Stadion-Modus und einer überarbeiteten Progression erfolgreich erprobt.

Keller betonte, dass das Team anfangs unsicher war, ob sich die Community auf so große Eingriffe in das Core-Gameplay einlassen würde.

Doch die positive Resonanz auf vergangene Updates habe gezeigt, dass Spieler durch weitreichende Neuerungen motiviert und langfristig gebunden werden. Rückblickend räumt er ein, dass Overwatch in der Vergangenheit zu konservativ weiterentwickelt worden sei, während mutigere Schritte wie jüngst mehr Begeisterung weckten.

Für 2026 kündigte Keller nun ein „etwas Großes“ an, das die Art und Weise, wie Spieler Overwatch 2 erleben, grundlegend verändern soll. Dabei stellt er in Aussicht, dass sich die Dimension dieser Updates künftig von Jahr zu Jahr vergrößern wird. Neben dem massiven Startschuss Anfang des Jahres ist auch ein starkes Mid-Season-Update geplant, das die neuen Systeme weiter ausbaut und bestehende Elemente verfeinert.

Overwatch 2 hat sich zuletzt durch kontinuierliche Verbesserungen und neue Spielmodi wieder positiv entwickelt und will mit dem neuen Update-Rhythmus seinen Platz als einer der führenden Helden-Shooter festigen. Spieler dürfen sich 2026 auf eine der bisher größten Veränderungen in der Geschichte des Spiels einstellen.