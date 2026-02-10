Overwatch: Blizzard streicht die „2“ – Name bringt jetzt Zukunftssicherheit

Overwatch streicht die „2“ – Blizzard erklärt, warum der Name jetzt Zukunftssicherheit schaffen soll. Dazu gibt es einen neuen Trailer.

Kaum ein Live‑Service‑Titel hat in den letzten Jahren so viele Identitätswechsel durchlaufen wie Overwatch. Neue Helden, neue Roadmaps, neue Versprechen – und jetzt ein Schritt, den viele Fans lange gefordert haben: Die Rückkehr zum schlichten Namen Overwatch. Ohne Zahl, ohne Zusatz, ohne Ballast.

Doch hinter dieser Entscheidung steckt mehr als nur ein kosmetischer Neuanstrich. Blizzard will ein Signal senden: Dieses Spiel ist die Plattform. Punkt.

Wir hätten es wahrscheinlich nicht Overwatch 2 nennen sollen

Live‑Service‑Chef Walter Kong spricht ungewöhnlich offen über die Vergangenheit. In einer Pressekonferenz, an der auch Eurogamer teilnahm, blickt er zurück:

„Was würde ich ändern, wenn wir zurück könnten? Wahrscheinlich hätten wir es nicht Overwatch 2 genannt.“

Er beschreibt die damalige Phase als notwendig, aber extrem anstrengend:

„Es war eine harte, aber wichtige Übergangszeit. Wir mussten den Schritt zu einem fortlaufenden Live‑Game machen. Ohne diese Phase wären wir nicht da, wo wir heute sind.“

Für Blizzard war Overwatch 2 also kein Fehlschlag, sondern ein Übergangszustand – ein unbequemes, aber notwendiges Kapitel.

Aaron Keller: Overwatch soll ein „Forever Game“ sein

Game Director Aaron Keller geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist die Namensänderung ein Versprechen an die Community:

„Overwatch ist ein Forever Game. Wir wollen nicht, dass Spieler sich fragen, wann Overwatch 3 kommt.“

Er betont, dass die Community das Spiel heute besser bewertet als je zuvor:

„Viele sagen uns: ‚Overwatch ist in seinem besten Zustand. Overwatch hat sich die Zwei endlich verdient.‘“

Doch genau deshalb will Blizzard die Zahl loswerden – nicht, weil sie peinlich wäre, sondern weil sie falsche Erwartungen erzeugt.

Ein neues Overwatch – ohne Neuanfang

Mit der Rückkehr zum alten Namen startet Blizzard eine neue Ära:

Jahresübergreifende Story‑Arcs

Zehn neue Helden, fünf davon schon diese Woche

Ein klarer Fokus auf langfristige Weiterentwicklung

Statt eines Overwatch 3 soll es ein Overwatch geben, das sich ständig weiterentwickelt – ohne dass Spielerinnen und Spieler auf eine neue Zahl warten müssen.

5 New Heroes Gameplay Trailer – Season 1: Conquest