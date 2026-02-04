Overwatch 2: Details zu Talons Herrschaft, Story beginnt in Kürze

Das Overwatch Spotlight 2026 läutet das nächste Kapitel des Franchise ein: Mit Talons Herrschaft können Spieler ab dem 10. Februar in eine neue Story eintauchen – bis zum Rand gefüllt mit neuen Helden, spannenden Events und dynamischen Updates, die sich über das ganze Jahr entwickeln werden.

Das erwartet euch mit Talons Herrschaft

10 neue Helden im Jahr 2026 – 5 erscheinen am 10. Februar

Fünf neue Helden – Dominia, Emre und Mizuki – kämpfen auf Talons Seite, während Anran (Heldenprobe: 5.–10. Februar) und Jetpack Cat für Overwatch antreten. Jede weitere Season (2-6) ergänzt das Spiel um noch mehr Helden mit neuen Fähigkeiten und Gameplay, die im Kampf für frischen Wind sorgen und die Geschichte vorantreiben.

Season 1 markiert den Auftakt eines ganzjährigen Handlungsbogens: Über Events im Spiel, Heldentrailer, animierte Comics, Kurzgeschichten und Kartenupdates wird erzählt, wie Talon weltweit an Einfluss gewinnt. Das Live-Storytelling entfaltet sich in Echtzeit und entwickelt die Geschichte Schritt für Schritt weiter.

Ein Fraktionskonflikt stellt die Welt von Overwatch auf den Kopf: Über einen Zeitraum von fünf Wochen kämpfen zwei Seiten um die Vorherrschaft. Dabei lassen sich Belohnungen freischalten, darunter bis zu 66 Lootboxen, legendäre Skins für Echo, fraktionsbasierte Titel und mehr.

Ein umfassendes Redesign der Benutzeroberfläche bringt modernisierte Menüs, eine schnellere Navigation und eine neue 3D-Heldenlobby – damit Spieler ein zeitgemäßes, immersives Nutzererlebnis mit klarer Struktur und verbesserter Optik genießen können.

Eine zeitlich begrenzte Kooperation bringt exklusive kosmetische Inhalte im Stil von Hello Kitty and Friends ins Spiel und sorgt damit für einen süßen Kontrast auf den Schlachtfeldern.

Overwatch ist mehr als nur eine Zahl: Es ist ein lebendiges Universum, das kontinuierlich wächst, Überraschungen bereithält und Spieler weltweit verbindet. Die offizielle Streichung der „2“ markiert einen Wendepunkt in der Vision des Entwicklerteams für die Zukunft des Spiels.

Hier noch einmal das Spotlight-Video: