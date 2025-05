Overwatch 2: Director’s Take von Aaron Keller veröffentlicht

Overwatch 2‘s Game Director Aaron Keller hat für Euch zahlreiche Einblicke in Overwatch Stadium im Gepäck, von der anfänglichen Entwicklung des Modus bis hin zur Balance-Philosophie und großen Plänen für die Zukunft:

„Wir haben uns sehr über eure Begeisterung für Overwatch Stadium gefreut und vor allem hat es uns Spaß gemacht, euch beim Spielen zuzusehen. Es gab bereits so viel Kreativität bei den Builds. Das hat uns aber nicht überrascht – wir wussten, dass ihr uns nicht enttäuschen würdet!

Bevor ich auf aktuelle Änderungen und zukünftige Entwicklungen eingehe, möchte ich ein wenig über die Geschichte von Stadium erzählen, in der Hoffnung, dass dies euch einen Kontext für die zukünftige Ausrichtung gibt. Außerdem gefällt mir der Titel „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“!

Vergangenheit

Stadium entstand als Idee vor dem Start von Overwatch 2. Tatsächlich, bevor es dem Team vorgestellt wurde, erstellte eines meiner Kinder das erste Pitch-Dokument mit einem Beispiellevel und präsentierte es mir! Stadium hat seitdem einen langen Weg zurückgelegt, aber ich denke immer an meinen Sohn, wenn ich spiele.

Frühe Versionen sahen etwas anders aus als der Modus, den ihr heute spielt. Stadium konzentrierte sich zunächst darauf, so viel Abwechslung wie möglich zu bieten. Es war als ein Acht-Team-Turnier aufgebaut. In jeder Runde wählten die Spielenden aus zufälligen Upgrades, die sie in Kampfphasen von Team Deathmatch oder gegen KI einsetzen konnten, und verloren Gesundheit, wenn sie die Runde verloren. Es war jedoch schwierig, eine kohärente Strategie oder Builds zu erstellen, um Gegner zu kontern, wenn die Entscheidungen durch zufällige Auswahl getroffen wurden.

Diese Änderung in das heutige Format spiegelt eine Veränderung in unserer Denkweise wider: Wir wollen immer noch, dass es von Spiel zu Spiel in Stadium Abwechslung gibt, aber Abwechslung hat nicht mehr die höchste Priorität. Wir möchten, dass ihr euch ausgeglichen und wettbewerbsfähig fühlt und gleichzeitig epische Builds durch strategische Entscheidungen auf der Grundlage der Leistung und der Heldenzusammenstellungen aller im Spiel trefft.

Gegenwart

Apropos Ausgewogenheit und Wettbewerbsfähigkeit: Das Team plant bereits Anpassungen auf der Grundlage des Feedbacks und der Daten, die wir seit dem Start erhalten haben.

Während wir oft einen großen Anstieg der Spielzeit kurz nach dem Start eines funkelnagelneuen Events feststellen, ist die Spielzeit in Stadium etwas stabiler geblieben. In der ersten Woche wurden etwa 50 % aller Spielstunden in Overwatch 2 für Stadium aufgewendet!

Was Builds und die Heldenbalance betrifft, werden wir in den nächsten Wochen Daten sammeln, um zu sehen, welche Änderungen für den Midseason-Balance-Patch vorgenommen werden müssen, wenn nicht sogar früher.

Hinter den Kulissen drehen sich viele Zahnräder, wenn es um Stadium geht. Das Entwicklungsteam hat einige eurer brennenden Fragen in einem Reddit AMA Anfang dieser Woche beantwortet, und wir werden nächste Woche in einem speziellen Director’s Take weitere Einblicke und Stadium-Daten teilen.

Zukunft

Wenn ihr gerne Stadium spielt, werdet ihr euch freuen zu hören, dass wir viele große Pläne dafür haben. Es wird saisonale Updates für Stadium geben, die die Veröffentlichung neuer Helden, Karten, Spielmodi, Systeme und Funktionen beinhalten, sowie die übliche Sorgfalt, die wir in andere Modi von Overwatch stecken.

Was kommt in den nächsten zwei Saisons zu Stadium? Eine Menge!

Das Team hat gerade eine umfassende Roadmap für Stadium veröffentlicht, die mehr von unseren zukünftigen Plänen für den Modus zeigt.

Helden: Unser neuester Zuwachs im Overwatch-Kader wird auch die erste neue Heldin sein, die hinzugefügt wird: Freja kommt zu Stadium und wird mit dem Midseason-Patch von Saison 16 eintreffen. Aber sie ist nicht die einzige! Wir werden jede Saison mehrere neue Helden hinzufügen, da wir der Meinung sind, dass das Hinzufügen neuer Helden für Stadium von entscheidender Bedeutung ist. Jedes Mal, wenn wir intern eine neue Ergänzung veröffentlicht haben, hat diese die Meta und die Art und Weise, wie wir über das Zusammenstellen eines Builds nachgedacht haben, völlig verändert. In den Saisons 17 und 18 werdet ihr sieben neue Helden zum Spielen haben!

Spielmodi: Wir planen, einen neuen Spielmodus innerhalb von Stadium namens Payload Race zu veröffentlichen, und mit ihm werden zwei brandneue Karten erscheinen. Darüber hinaus werden wir eine neue Mechanik integrieren, die wir intern als „Quests“ bezeichnen. Zu Beginn jedes Spiels wählen die Spielenden aus einem zufälligen Satz von Quests aus, die nach Abschluss der Ziele Belohnungen ausschütten.

Systeme: Wir freuen uns zwar sehr über neue Inhalte in Stadium, aber wir glauben, dass Systeme, die die Art und Weise beeinflussen, wie ihr einen Build zusammenstellt, noch größere Auswirkungen haben können. In Saison 17 werden wir einen Build-Importeur und -Exporteur veröffentlichen. Dies ermöglicht es den Spielenden nicht nur, Builds außerhalb eines Stadium-Spiels zusammenzustellen und sie dann innerhalb eines Spiels auszuwählen, sondern ermöglicht es auch, aus Community-Builds auszuwählen.

Ihr habt euch auch zu einem Thema geäußert, das uns allen sehr am Herzen liegt: Cross-Play! Da Stadium ein kompetitives System hat, folgt es den Regeln unseres Kern-Wettbewerbsmodus, der es PC- und Konsolenspielern nicht erlaubt, sich zusammenzuschließen. Da dies die einzige Möglichkeit ist, den Modus zu spielen, stimmen wir zu und möchten etwas dagegen unternehmen. Wir untersuchen derzeit, ob es möglich wäre, eine ungerankte Version des Modus zu erstellen. Dies würde es Gruppen von Freunden ermöglichen, zusammen zu spielen, und würde uns die Möglichkeit geben, auch andere Änderungen vorzunehmen, möglicherweise die Einführung eines Best-of-5-Formats für den Modus.

Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch einmal das Engagement des Teams für die Kernmodi von Overwatch bekräftigen. Wir investieren immer noch so viel Zeit, Energie und Leidenschaft in diese Modi wie eh und je. Stadium konkurriert nicht um diese Ressourcen: Es gibt uns mehr Möglichkeiten, Overwatch auf eine neue, aufregende Weise zu präsentieren.

Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was da kommt, besonders in Saison 18. Es wird ein Knaller! Viel Spaß mit Stadium und lasst uns wie immer ein großartiges Spiel machen.“

Aaron