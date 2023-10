Overwatch 2: Drops ohne Ende

Der epische Showdown des Overwatch World Cup findet live auf der diesjährigen BlizzCon statt. Erfahrt hier, wie ihr euer Team anfeuern und dabei auch noch coole Belohnungen erhalten könnt!

Willkommen zur Gruppenphase und den Finalrunden des 2023 Overwatch World Cup. Die besten 16 Teams reisen nach Anaheim und sind bereit für die erste LAN- und Gruppenphase des Overwatch World Cup seit 2019. Die besten 16 Teams wurden in 4 Gruppen aufgeteilt und werden in einem Rundenturnier-Gauntlet gegeneinander antreten, um die 8 Teams zu ermitteln, die zu den Finalrunden im Rahmen der BlizzCon weiterkommen. Den vollständigen Zeitplan für alle Matches findet ihr hier.

Die Feierlichkeiten zum 2023 Overwatch World Cup gehen im Spiel direkt weiter!

Vom 29.10. bis 2.11. sowie vom 3.–5.11. könnt ihr passend zum World Cup kosmetische Extras erhalten, wenn ihr auf Twitch zuseht. Meldet euch mit eurem Battle.net-Account bei Twitch an und schaltet ein, um Belohnungen zu erhalten! Ihr müsst die Drops bis spätestens 24 Stunden nach Ende der Kampagne einfordern. Weitere Informationen hierzu findet ihr auf overwatchworldcup.com. Die Sprays aus allen Drops sind im nächsten Spiel-Update verfügbar. Erhaltet Drops in Overwatch 2, indem ihr auf Twitch zuseht oder die Übertragung per Co-Streaming auf eurem Kanal teilt.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Overwatch werden wir den Preispool des World Cups in den kommenden Monaten mit einer Reihe toller Skins und weiteren kosmetischen Extras im Spiel per Crowdfunding finanzieren. Der Erlös der Crowdfunding-Extras und -Pakete zum Overwatch World Cup fließt in den Preispool für den Overwatch World Cup mit ein. Es gibt kein Beitragslimit, das Preisgeld wird also bis zum letzten Tag der Finalrunden des Overwatch World Cups immer weiter wachsen.

Anlässlich unserer Rückkehr geht ein Teil des Preispools an alle Teams, die am Turnier teilnehmen. Der prozentuale Anteil ist dabei von der Turnierplatzierung abhängig. 73 % des Preispools gehen an die besten 16 Teams der LAN-Gruppenphase und die übrigen 27 % werden gleichmäßig auf alle Teams verteilt, die an den Online-Qualifikationsrunden und der Wild Card Challenge teilgenommen haben.

Den vollständigen Blogpost mit weiteren Informationen findet ihr hier.